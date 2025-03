IL SONDAGGIO DI VN. CAOS VIABILISTICO, SERVONO “INTERVENTI MASSICCI IMMEDIATI”

VALSASSINA – L’ultimo sondaggio on line di Valsassinanews ha interrogato i nostri lettori riguardo un tema di stretta attualità, il caos viabilistico sulle nostre strade. Cosa fare per risolvere i problemi?

Il campione dei votanti della nostra consultazione si è in parte diviso, con una maggioranza relativa (46%) che ha richiesto “Interventi massicci immediati“. Un significativo 31% è ancora più netto e chiede che si mandino “A casa tutti i responsabili“, mentre il 14% sostiene che non si possa fare “Niente, il Lecchese è “fragile“; il 7% commenta: “È sempre il solito magna magna“. Consensi minimi per i disinteressati e i dubbiosi.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 20 marzo e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione su un fatto di cronaca ballabiese sbarcato nel dibattito nazionale, l’episodio della venditrice porta a porta accusata e multata per tentata truffa: “Vendite porta a porta, servono regole precise?”

ANCORA CAOS VIABILISTICO, COSA FARE? Interventi massicci immediati (46%, 141 Voti)

A casa tutti i responsabili (31%, 95 Voti)

Niente, il Lecchese è "fragile" (14%, 44 Voti)

È sempre il solito magna magna (7%, 21 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti)

Non ho idee chiare in proposito (1%, 2 Voti) Totale votanti: 303

