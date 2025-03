SCI ALPINO, MELESI E ZENERE A CACCIA DELLA FINALE IN UN DOPPIO SUPERG

Data pubblicazione 13 Marzo 2025

LA THUILE (AO) – Roberta Melesi e Asja Zenere sono pronte a sfidare gli ultimi due SuperG a La Thuile, conclusione del Circo Bianco, per qualificarsi alle finali di specialità della Coppa del Mondo di sci alpino.

La ballabiese Melesi, attualmente ventesima con 68 punti, deve ottenere buoni risultati per mantenere la sua posizione e realizzare il sogno di andare in Idaho. La barziese Zenere, con 22 punti e al trentaduesimo posto, ha bisogno di un’impresa per entrare tra le prime venticinque.

Nonostante le difficoltà, Zenere ha già stabilito il suo record personale in Coppa del Mondo con 70 punti stagionali.

La speranza è che il tempo permetta lo svolgimento delle gare, altrimenti Melesi si qualificherebbe automaticamente mentre Zenere resterebbe esclusa.