MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 16 Marzo 2025

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 17 a domenica 23 marzo 2025.

via CASTAGNERA, il 17 marzo, incrocio con via Lorenzo Balicco, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete gas;

via ALLA CHIESA, il 17 marzo, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via VOLONE, il 17 marzo dalle 8:30 alle 17:30, tratto compreso tra il civico 24 e l’intersezione con via allo Zucco, divieto di transito per un intervento sulla rete idrica;

via PIETRO NAVA, dal 17 al 23 marzo, restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via GIUSEPPE PARINI, dal 17 al 23 marzo, civico 26, restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via DEL SOLE, dal 17 al 23 marzo, restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via BELVEDERE, dal 17 al 23 marzo, civico 19, restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via DON GIUSEPPE POZZI, dal 17 al 23 marzo, angolo via Ticozzi, restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

piazza MANZONI, dal 17 al 23 marzo, civico 19, restringimenti per lavori di riparazione rete gas;

via ANTONIO CORTI, dal 17 marzo al 30 aprile, restringimento per lavori di rinnovo rete gas;

via FAUSTO VALSECCHI, il 18 marzo, interno via Don Luigi Monza, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via AIROLDI E MUZZI, dal 18 al 21 marzo, civico 6, restringimento per lavori di riparazione guasto fibra ottica;

via PASQUALE FUMAGALLI, dal 19 marzo al 18 aprile, tratto compreso tra i civici 6/b e 5, divieto di transito per veicoli aventi larghezza superiore a m 1,70 per un’occupazione di suolo pubblico;

via ALLO ZUCCO, il 21 marzo, restringimenti per lavori di rimessa in quota chiusini;

via DON GIOVANNI PIATTI, il 21 marzo, restringimenti per lavori di rimessa in quota chiusini.

Segnaliamo le modifiche alla viabilità previste per St. Patrick’s Day di lunedì 17 marzo:

via Pietro Nava, dalle 19:00 alle 23:00 , tratto compreso tra piazza Mario Cermenati e via Giuseppe Parini, divieto di transito

, tratto compreso tra piazza Mario Cermenati e via Giuseppe Parini, divieto di transito via Pietro Nava, dalle 19:00 alle 23:00 , nel tratto compreso tra via Giuseppe Sirtori e via Giuseppe Parini, doppio senso di marcia per i residenti per consentire l’accesso alle proprie abitazioni e rimesse;

, nel tratto compreso tra via Giuseppe Sirtori e via Giuseppe Parini, doppio senso di marcia per i residenti per consentire l’accesso alle proprie abitazioni e rimesse; via Pietro Nava, dalle 6:00 alle 24:00 , di fronte al civico 9, divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio riservata ai residenti;

, di fronte al civico 9, divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio riservata ai residenti; via Giuseppe Parini, dalle 19:00 alle 23:00 , tratto compreso tra il civico 9 e via Pietro Nava, divieto di transito eccetto i parcheggi a pagamento.

