ASD SPORT VALSASSINA, DOPPIA VITTORIA DEL MINIBASKET ALLA VIGILIA DEI 20 ANNI

Data pubblicazione 17 Marzo 2025

INTROBIO – Un fine settimana da ricordare per il minibasket locale, con due importanti successi che coincidono con i festeggiamenti per l’anniversario della società. Gli Under 12, allenati da Andreas Brugora, hanno ottenuto una convincente vittoria a Introbio contro l’Olympic di Lurago d’Erba, dimostrando solidità e spirito di squadra.

Nel frattempo, a Lierna, gli Under 10 guidati da Ferdy hanno conquistato un successo al termine di una gara emozionante, risolta solo dopo un tempo supplementare. Entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione, regalando al pubblico partite avvincenti e confermando il buon lavoro svolto dallo staff tecnico e dai giovani atleti.

Questi risultati sono motivo di orgoglio per tutta la società, che da anni investe nella crescita dei ragazzi, promuovendo i valori dello sport e del gioco di squadra. Le due vittorie rappresentano un segnale positivo per il futuro e un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada con entusiasmo e impegno.

L’entusiasmo con cui i ragazzi hanno affrontato le gare sarà sicuramente lo stesso che caratterizzerà la serata di festa in programma venerdì 21 alle 20 al Teatro Colombo di Pasturo. L’evento sarà un’occasione per celebrare la storia della società e il percorso dei suoi atleti, con la partecipazione di allenatori, famiglie e appassionati di basket. Un momento di condivisione per riflettere sui successi ottenuti e guardare con fiducia al futuro del minibasket locale.