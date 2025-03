METEO. CIELO NUVOLOSO E PIOGGE NEL FINE SETTIMANA

Data pubblicazione 21 Marzo 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’area di alta pressione presente sull’Europa centrale porta condizioni stabili sulla regione con assenza di nuvolosità e di precipitazioni fino a oggi venerdì, quando l’avvicinarsi di un minimo di origine atlantico, porterà una nuova ondata perturbativa che interesserà la Lombardia anche fino ai primi giorni della prossima settimana. Progressivo aumento di nuvolosità da oggi, precipitazioni anche a carattere di rovescio a partire dalla serata di venerdì per tutti i successivi giorni.

Venerdì 21 marzo con cielo nuvoloso o poco nuvoloso nella notte. Dal mattino progressivo addensamento a partire dai settori meridionali fino ad interessare tutta la regione. Precipitazioni assenti fino alla sera, poi deboli o molto deboli su pianura centro-occidentale, Appennino e Val Chiavenna. Neve oltre 1600 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime tra 2 e 4 °C, massime tra 10 e 12 °C. Zero termico tra 2300 e 2700 metri, poi in calo in serata fino a 1900 a 2500 metri. Venti in pianura deboli o molto deboli variabili, in rinforzo da est in serata; in montagna deboli variabili, in rinforzo da sud sui rilievi di confine in serata.

Sabato 22 marzo con cielo coperto o molto nuvoloso, possibile schiarite nel pomeriggio sulla pianura. Precipitazioni dal mattino deboli o molto deboli, più intense sulle Prealpi occidentali, nel pomeriggio residue sulla pianura occidentale, in serata in ripresa a partire dai settori occidentali. Neve oltre i 1200 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno 6 °C, massime intorno a 11 °C. Zero termico tra 1800 metri e 2200 metri. Venti in pianura da deboli a moderati orientali, in rinforzo in serata; in montagna deboli con raffiche più intense nelle ore diurne.

Domenica 23 marzo con cielo coperto o molto nuvoloso. Precipitazioni da deboli a moderate diffuse, anche a carattere di rovescio. Neve oltre 1300 metri. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico tra 1800 e 2000 metri. Venti al mattino in pianura moderati orientali, dal pomeriggio da deboli a moderati orientali; sull’Appennino moderati da sud fino al pomeriggio; sulle Alpi debole da sud; rinforzo in quota da sud.

Tendenza per lunedì 24 marzo con cielo nuvoloso o poco nuvoloso fino al mattino, poi possibili schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni concentrate principalmente nella prima parte della giornata anche a carattere di rovescio, in ripresa in tarda serata a partire dai settori sudorientali. Venti deboli variabili. Martedì cielo nuvoloso o poco nuvoloso. Dal mattino precipitazioni deboli sparse, in esaurimento in serata. Venti deboli variabili.