CALCIO CORTENOVA. ESPUGNATA LOMAGNA, PLAY-OFF SEMPRE PIÙ VICINI

Data pubblicazione 23 Marzo 2025

LOMAGNA – Vittoria da grande squadra per il Cortenova, che grazie alla rete di Garagnani al quinto minuto di gioco espugna il difficile campo dell’Oratorio Lomagna, fino ad oggi secondo nella classifica del girone L di seconda categoria.

Parte bene il Cortenova, che dopo cinque minuti è subito il vantaggio: Garagnani nell’uno contro uno si fa ipnotizzare dal portiere avversario, ma sul calcio d’angolo seguente si rifà alla grande con un destro al volo che termina in rete dopo la sponda aerea di Pirillo. Il Lomagna subisce l’aggressività dei valsassinesi e fatica a trovare le giuste misure. Col passare dei minuti però prende campo e alla mezz’ora arriva la prima grande occasione per i padroni di casa: contropiede che lancia Valagussa davanti a Codega, il quale è bravissimo a rimanere in piedi fino all’ultimo e a respingere il tiro dell’avversario. Al 40º altra grande occasione per i brianzoli, con una bella azione conclusa da un pallonetto che scheggia la traversa.

Nella ripresa il copione è ancora lo stesso, con il Lomagna che tiene il pallino del gioco, ma fatica a superare la difesa piazzata dei valsassinesi, i quali cercano di pungere in contropiede. Al 65º grande occasione per gli ospiti: discesa di Benedetti, che trova centro area Caverio, il cui sinistro termina fuori di poco. 10 minuti più tardi Ripamonti illumina per Gianola, che a centro area manca l’aggancio. L’occasione migliore della ripresa è però per i padroni di casa che nei minuti finali vanno vicini al pareggio, negato solo da un’uscita provvidenziale di Codega, che con la faccia respinge il tiro a botta sicura dell’attaccante avversario, permettendo al Cortenova di mantenere la porta inviolata.

Al triplice fischio è gioia dei gialloblu, che centrano una vittoria importantissima nell’ottica dei play-off.