ELEZIONI DIREZIONE NAZIONALE SOCCORSO ALPINO: DELLANTONIO PRESIDENTE

MILANO – Si è tenuta sabato 5 aprile a Milano, anche alla presenza di una rappresentanza del Club Alpino Italiano, l’assemblea nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), momento centrale per la vita associativa del Corpo che ha sancito la rielezione del presidente nazionale e il rinnovo della direzione nazionale che resteranno in carica per 3 anni.

Maurizio Dellantonio (al centro), originario di Moena (Trentino), è stato confermato alla guida del Soccorso Alpino e Speleologico per il suo quarto e ultimo mandato. Insieme a lui sono stati eletti Alessandro Molinu (a sinistra) di Buddusò (Sassari) come vicepresidente vicario, e Roberto Bolza (a destra) di Pieve di Bono-Prezzo (Trentino) come vicepresidente …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS