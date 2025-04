VIA CRUCIS ZONALE A OGGIONO, DELPINI E I “4 ABISSI” AFFRONTATI DA CRISTO

OGGIONO – La Via Crucis 2025, organizzata dalla Diocesi di Milano sempre a Oggiono per la Zona Pastorale terza, è stata guidata dall’Arcivescovo Mario Delpini per le vie del centro, trasformandole in un percorso di fede e meditazione. L’evento ha radunato un buon numero di fedeli e ha toccato diverse stazioni simboliche della Passione organizzate dai volontari della Pro Loco, concludendosi nella splendida Piazza Alta.

Nell’omelia che ha concluso la riflessione, monsignor Delpini ha esortato i fedeli a considerare i “quattro abissi” affrontati da Cristo: affanno, tradimento, sofferenza e decesso … > CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS