INCIDENTE DOMESTICO A MAGGIO DI CREMENO, DONNA SI USTIONA IN CASA

CREMENO – Una donna è rimasta ferita questo pomeriggio nella sua abitazione in via natività, a Maggio di Cremeno (zona Noccoli, al confine col territorio comunale di Barzio). Si tratterebbe di una signora rimasta ustionata in casa per motivi in corso di accertamento.

Sul posto l’elisoccorso che è atterrato in un campo non distante e ha successivamente provveduto a caricare la donna e a trasportarla d’urgenza verso l’ospedale. Da testimonianze raccolte in loco dalla nostra redazione, la sfortunata era comunque cosciente e collaborativa al momento dell’intervento di soccorso.

Aggiornamenti in pagina, appena disponibili.

RedCro