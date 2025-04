CORTENOVA E PRIMALUNA: APRE IL CENTRO ANZIANI “LA PRIMULA”

CORTENOVA – I Comuni di Cortenova e Primaluna invitano tutti i cittadini over 65 a due pomeriggi di presentazione del nuovo centro di aggregazione anziani “La Primula”, durante i quali si parlerà di salute e benessere.

“La Primula” sarà un luogo accogliente dove ritrovarsi, condividere momenti insieme, divertirsi e prendersi cura di sé e dell’altro, attraverso una varietà di attività ricreative, culturali e che promuovono il benessere psico-fisico. Uno spazio dove ognuno possa sentirsi parte attiva della comunità, apprezzato e riconosciuto per il valore che rappresenta per tutti.

Gli incontri di presentazione del Centro

-Martedì 8 aprile alle 15 l’evento “Buon appetito! Le corrette abitudini alimentari”: pillole di salute a cura di Auser Leucum . A Primaluna, nell’aula al piano terra della -Scuola dell’Infanzia di via Provinciale 100/B.

-Mercoledì 9 aprile alle 15 “I farmaci, questi sconosciuti”: pillole di salute sempre a cura di Auser Leucum. A Cortenova, nella sala consiliare del Comune di Cortenova di piazza Umberto Primo 5.

A partire da giovedì 10 aprile il Centro “La Primula” sarà aperto tutti i giovedì dalle 14 alle 17 all’Oratorio S. Domenico Savio di Cortenova. È previsto un servizio di trasporto verso il Centro, a cura di Auser Leucum. Recapiti telefonici per prenotare il servizio: per Cortenova – Antonia 333 431 7796; per Primaluna – Claudia 347 522 0717.