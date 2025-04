LETTERA: “CHE VERGOGNA L’ABBANDONO DELLA CICLABILE VERSO BARZIO…”

Spettabile redazione,

allego materiale fotografico realizzato lunedì mattina percorrendo la pista ciclabile che dalla località Fornaci sale verso Barzio – che chiedo di comparare con l’articolo pubblicato nel marzo 2023 (vedi sotto).

Non era forse meglio evitare di realizzare detto prolungamento in attesa di ottenere autorizzazioni e fondi per completare il progetto?



Questa realizzazione, oltre ad essere oggi inutile è un negativo biglietto da visita per i turisti e gli escursionisti che frequentano la nostra valle che a tutt’oggi è lontana dall’avere una valida e seria vocazione turistica.



Cordialità

Massimo Maria Corti

NOTA DI VN

Egregio sig. Corti,

per precisione va detto che la situazione è assai complessa: quella ciclabile è suddivisa in tre lotti, il primo dei quali oggetto della sua segnalazione sarebbe concluso ma, in attesa della realizzazione degli altri due, si sta degradando – come da immagini che ci ha cortesemente girato.

A tendere, la pista dovrebbe arrivare fino alla Conca Rossa di Barzio (dove il Comune è pronto ad appaltare il terzo e ultimo lotto).

Il punto critico sta nel secondo tratto, con i lavori sulla Valle Inscea per messa in sicurezza e rifacimento della fognatura che devono partire grazie a 300mila euro “recuperati” dagli enti pubblici.

Ma mentre si attende, resta (ahinoi) l’abbandono.