METEO. TEMPO STABILE, TEMPERATURE IN CALO

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Nelle ultime ore è affluita aria fredda di origine artica in un generale contesto di correnti secche settentrionali. I principali effetti verranno avvertiti oggi, quando percepiremo temperature più basse rispetto ai giorni scorsi, ma con una situazione che si manterrà comunque di tempo stabile e in assenza di precipitazioni. Da mercoledì a venerdì le temperature torneranno ad aumentare in misura significativa, grazie anche ad un maggior soleggiamento. Da confermare, in vista del weekend, il ritorno delle piogge per l’avvicinamento da ovest di una perturbazione atlantica.

Martedì 8 aprile possibili estesi annuvolamenti al mattino tra Prealpi e alta pianura, prevalenza di sole per la restante parte di giornata eccetto la presenza di nubi alte e sottili. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in leggero aumento. Zero termico tra 1500-2000 metri. Venti in pianura deboli in prevalenza da sud-est; in montagna deboli e a prevalente regime di brezza nelle valli, rinforzi da nord alle alte quote.

Mercoledì 9 aprile temporaneo aumento delle nubi tra notte e mattino, seguito da ampi spazi soleggiati. Precipitazioni assenti, non esclusi isolati piovaschi sui rilievi. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico tra 1700-2200 metri. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in montagna in prevalenza deboli con brezze nelle valli.

Giovedì 10 aprile cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, al più temporaneamente nuvoloso per transito di nubi alte. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento, marcato nei valori massimi. Zero termico in aumento sin verso i 2800 metri. Venti in pianura deboli occidentali, in montagna moderati settentrionali.

Fonte: Arpa Lombardia