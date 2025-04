VIANA DO CASTELO (POR) – Seconda tappa del Mondiale Outdoor di trial stagione 2025, a Viana do Castelo, in Portogallo. Dopo la tappa in Spagna, che lo ha visto sfiorare il podio per ben due volte, Matteo Grattarola e la sua squadra speravano nel podio; ed ecco che lo scorso weekend, a Viana do Castelo, ne sono arrivati ben due. Due terzi posti per il campione di Margno, che piazzano Teo Mat quarto in classifica generale.