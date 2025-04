LRH CONFERMA L’IMPEGNO NEI CONFRONTI DI QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA CON UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA GESTIONE

Lario Reti Holding ha recentemente ottenuto la certificazione internazionale UNI EN ISO 45001:2023, rilasciata dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che definisce i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Questo importante riconoscimento attesta il significativo impegno nel migliorare la salute e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro, grazie all’adozione di strategie mirate alla prevenzione di infortuni e malattie professionali, all’identificazione e al controllo dei rischi per i lavoratori, arrivando a garantire la conformità alle normative vigenti e il continuo promuovendo miglioramento delle proprie prestazioni attraverso un costante monitoraggio e la revisione dei processi.

L’impegno per la qualità e l’ambiente è stato riconfermato grazie all’ottenimento della ricertificazione ISO 9001 per i sistemi di gestione per la qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione per l’ambiente. L’esito positivo della verifica ha portato alla certificazione ISO 14001 per tutti i siti e i processi aziendali, a testimonianza di un approccio integrato che coinvolge qualità, dell’ambiente e della sicurezza in ogni fase della gestione del Servizio Idrico Integrato.

La qualità dell’acqua

La qualità delle acque è una priorità per Lario Reti Holding: esse sono sottoposte ad una lunga serie di controlli e verifiche che ne assicurano la potabilità, nel caso dell’acqua destinata al consumo e la salvaguardia ambientale, nel caso delle acque reflue depurate.

Per questo motivo, il Laboratorio, dotato di moderne tecnologie, di prova è accreditato ISO 17025 e svolge regolarmente 32 diverse analisi su acque destinate al consumo umano e 6 su acque reflue, sia in ingresso che in uscita dagli impianti di depurazione.

Queste analisi sono rese possibili da una strumentazione tecnologica all’avanguardia come strumenti ad emissione atomica per la rilevazione di metalli, misuratori multi-parametrici, strumentazioni a tecnica cromatografica per la separazione ionica di cationi e anioni nelle acque, spettrofotometri.

Formazione e sicurezza dei dipendenti

Per garantire la migliore sicurezza e qualità sui luoghi di lavoro, la formazione è essenziale: in termini di aggiornamento e sviluppo delle competenze individuali e organizzative, la formazione erogata nel corso del 2024 è stata pari a circa 30 ore per dipendente, suddivisa in 5.607 ore di formazione generica e 1.267 ore di formazione in materia di sicurezza.

I dati riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono positivi:

• il tasso di infortuni sul lavoro registrabili per il 2022 è di 7,7, calato a 3 nel 2024;

• l’indice di incidenza degli infortuni è migliorato nel tempo, passando da 1,3 nel 2022

a 0,4 nel 2024, indicando un progresso nella riduzione degli incidenti sul lavoro.

• nel 2022 si sono registrati 3 infortuni sul lavoro, tutti classificabili come lievi, mentre nei due anni successivi è stato registrato in totale un solo infortunio lieve.

“Questi traguardi confermano l’impegno costante del gestore del servizio idrico per un approccio integrato alla gestione di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, principi fondamentali su cui basa la nostra attività – spiega il Direttore Generale Vincenzo Lombardo – Ovviamente, non ci fermiamo qui: le certificazioni rappresentano anche l’inizio di un nuovo percorso; l’obiettivo è ancora quello di continuare a lavorare per garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri ed efficienti, con un occhio di riguardo alla tutela dell’ambiente e al miglioramento continuo dei nostri processi.”

Lario Reti Holding si prepara anche ad avviare un percorso volto all’ottenimento della certificazione ISO 50001, uno standard che definisce strategie per la gestione dell’efficienza energetica. Tale percorso sarà alimentato da un continuo processo di formazione e crescita delle competenze del personale, fattori chiave per una maggiore consapevolezza e tutela ambientale.