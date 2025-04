LETTERA: INTROBIO, “PIÙ FLESSIBILITÀ CON I PARCHEGGI IN CENTRO”

Spettabile Valsassinanews,

oggi mi rivolgo a voi per esprimere la mia profonda delusione e frustrazione per l’operato dei vigili urbani nel paese di Introbio. Questa mattina, infatti, ho avuto la sgradita sorpresa di trovare una multa sulla mia auto, parcheggiata in uno dei posteggi del centro del paese e mi risulta ne siano date molte, facendo cassa come si suol dire alla faccia dei cittadini.

Non nego di aver violato l’orario di parcheggio, ma credo che l’atteggiamento dei vigili sia stato eccessivamente severo. Sono un professionista che lavora nel centro di Introbio e spesso devo parcheggiare la mia auto per brevi periodi. Non è facile trovare parcheggio libero e spesso sono costretto a lasciare la mia auto nei posteggi con disco orario.

Credo che il Comune debba avere un atteggiamento più positivo e comprensivo nei confronti di chi lavora nel centro e ha bisogno di parcheggiare la propria auto. Non è giusto che chi va al bar a prendere un caffè possa lasciare la sua auto parcheggiata per ore, mentre chi lavora è costretto a pagare una multa per aver superato magari di pochi minuti l’orario di parcheggio.

Spero che il Comune possa prendere in considerazione la mia proposta e adottare un atteggiamento più flessibile e comprensivo nei confronti dei lavoratori del centro. Altrimenti poi parlare di paesi che si spopolano non ha senso…

Grazie.

Lettera firmata