DRUG VALLEY, CHIESTI NOVE ANNI DI CARCERE PER IL “BOSS” ALBANESE MIRI

LECCO – Chiesta la condanna a 9 anni di Samir B, 43enne, albanese imputato di spaccio, arrestato dalla Squadra Mobile nel 2022 nell’operazione Drug Valley. Un’indagine importante che aveva portato in carcere 5 persone e altri denunciati. In sede di udienza preliminare gli imputati hanno chiuso il contro con la giustizia.

Invece il 43enne albanese ha scelto il rito ordinario per difendersi dalla accuse…

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DRUG VALLEY, CHIESTI NOVE ANNI DI CARCERE PER IL “BOSS” ALBANESE MIRI

 

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