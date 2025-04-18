DRUG VALLEY, CHIESTI NOVE ANNI DI CARCERE PER IL “BOSS” ALBANESE MIRI

LECCO – Chiesta la condanna a 9 anni di Samir B, 43enne, albanese imputato di spaccio, arrestato dalla Squadra Mobile nel 2022 nell’operazione Drug Valley. Un’indagine importante che aveva portato in carcere 5 persone e altri denunciati. In sede di udienza preliminare gli imputati hanno chiuso il contro con la giustizia.
Invece il 43enne albanese ha scelto il rito ordinario per difendersi dalla accuse…
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