CORTENOVA CALCIO: SFUMATI I PLAYOFF, SI CERCA IL 5º POSTO COL MANDELLO

CORTENOVA – Virtualmente chiuso con una settimana di anticipo il campionato del Cortenova, che dopo la sconfitta con l’Osnago non ha più speranze di raggiungere i tanto agognati playoff.

Ma tutto ciò non può cancellare il meraviglioso girone di ritorno della squadra di mister Tantardini, che ha collezionato ben 32 punti da gennaio a oggi, più di qualsiasi altra squadra nel girone.

Una consolazione che, seppur utile solo per le statistiche, può essere una dimostrazione del grande potenziale della squadra su cui costruire la prossima stagione.

Per chiudere l’anno, un’altra sfida da piani alti della classifica attende i valsassinesi. Domenica infatti ci sarà l’impegno con il Mandello, quarta forza del girone e già matematicamente qualificato agli spareggi per la promozione contro l’Oratorio Lomagna. I lariani, tuttavia, hanno ancora la possibilità di scalare di una posizione in classifica, cosa che garantirebbe due grandi vantaggi ai playoff: giocare in casa e passare il turno anche con un pareggio.

I valsassinesi, dal canto loro, cercheranno i tre punti per chiudere al meglio l’anno e ufficializzare la quinta piazza in classifica, che varrebbe un miglioramento di due posizioni rispetto alla passata stagione.

All’andata vinse il Mandello, con il Cortenova che chiuse il match addirittura con due espulsioni.

RedSpo