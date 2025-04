CALCIO: LA STAGIONE DEI TORNEI PARTE DA PRIMALUNA SABATO 31 MAGGIO

PRIMALUNA – Inizia da Primaluna la classica stagione estiva dei tornei di calcio in Valsassina, come al solito particolarmente nutrita visti i tanti appuntamenti sparsi per il territorio.

Ad inaugurare le danze è proprio il paese del centro valle, con il 12 ore no stop in programma sabato 31 maggio al campo dell’oratorio.

Al termine della giornata di calcio amatoriale, accompagnata da “food & drink” degli Asnin de Cortabi, le premiazioni con il “terzo tempo party” ai giardinetti di Cortabbio.

Per info e iscrizioni è possibile contattare i numeri 3494596192 e 3468799109.

RedSpo