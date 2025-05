GIUBILEO ADOLESCENTI VALSASSINESI: SCOMPARSA DEL PAPA E PORTE SANTE

ROMA – Il Giubileo degli Adolescenti si è svolto a Roma dal 25 al 27 aprile 2025, riunendo migliaia di giovani da tutta Italia e dal mondo per un’esperienza di fede e condivisione. L’evento ha incluso momenti di preghiera, pellegrinaggi alle Porte Sante e una celebrazione conclusiva in Piazza San Pietro. L’evento ha voluto offrire ai giovani momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche, incontri e attività che li hanno aiutati a riflettere sulla loro crescita personale e spirituale. Il tema scelto per il 2025 è stato “Pellegrini di speranza”, un invito a vivere l’adolescenza con fiducia e apertura verso il futuro.

Quest’anno, il Giubileo ha assunto un significato ancora più profondo a causa della recente scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025. Il programma è stato adattato per permettere ai partecipanti di prendere parte ai suoi funerali, celebrati il 26 aprile in Piazza San Pietro.

Ad accompagnare il gruppo degli adolescenti valsassinesi don Gianmaria Manzotti il responsabile decanale per la Pastorale Giovanile che ha sottolineato come il Giubileo sia coinciso con la morte di papa Francesco e la condivisione dell’esperienza con altri giovani dell’Europa e dell’Italia in particolare l’emozione profonda nell’attraversare le Porte Sante.

G. P.