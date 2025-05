BMT VALSASSINA: DE SANTIS SUL PODIO IN SCOZIA, BASILE CAMPIONE REGIONALE

FORT WILLIAM (SCO)/LECCO – Nella maestosa cornice di Fort William, nelle Highlands scozzesi, spesso teatro di competizioni di Coppa del Mondo di Downhill, caratterizzati da ripide discese, sezioni rocciose e radici insidiose si è svolta la seconda prova della Coppa Europa IXS, in cui il giovane talento Davide De Santis ha conquistato un entusiasmante podio nella categoria Junior. Con una performance maiuscola, De Santis ha dimostrato ancora una volta il suo potenziale e la sua crescita nel panorama gravity internazionale, piazzandosi tra i migliori della sua categoria in una delle location più iconiche del downhill mondiale. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nel suo percorso di crescita e un motivo di grande orgoglio per il Team Santa Cruz BMT.

Con questo grandioso risultato guadagna inoltre una importantissima Wild Card per partecipare alla gara di Coppa Del Mondo che si terrà a Bielsko-Biala in Polonia dal 16 al 18 maggio.

“È stato molto emozionante salire sul podio a Fort William – ha commentato De Santis – e centrare il primo degli obiettivi che mi ero prefissato per questa stagione. Continuerò a lavorare e prepararmi per puntare sempre più in alto durante la stagione e cercare di guadagnarmi altre esperienze in coppa del mondo. Ora rientriamo in Italia per la prima di Coppa dove puntiamo decisamente in alto!”

Contemporaneamente, in Lombardia, si è disputata la prima tappa del Campionato regionale di E-Enduro a Lecco, a casa del Team Santa Cruz BMT. Una zona rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi prealpini e per i suoi percorsi di enduro variegati e divertenti. I sentieri lecchesi offrono un mix di salite pedalate, single track flow, passaggi tecnici su roccia e tratti boschivi, ideali per esaltare le caratteristiche delle moderne e-bike da enduro. Andrea Basile (in copertina), in sella alla Santa Cruz Vala, ha saputo interpretare al meglio questi percorsi, vincendo la prima speciale con un buon margine che ha poi saputo gestire fino alla fine. Una condotta di gara impeccabile e una grande determinazione che dimostra ancora una volta la sua abilità e la sua costanza in questa disciplina continua crescita.

“Una gara per niente scontata quella di questo fine settimana a Lecco – le parole di Basile -, dove la pioggia del mattino ha reso tutto più interessante. Sono contento della mia prestazione perché sono riuscito a spingere sempre bene e forte, ho staccato subito i miei avversari nella prima prova speciale e sono riuscito a vincere con un bel margine. Questo risultato mi dà carica in preparazione alla gara UCI della prossima settimana!”

“Siamo incredibilmente orgogliosi dei risultati ottenuti da Davide e Andrea – ha dichiarato il presidente Alberto Mainetti -. Il podio di Davide in una location così prestigiosa testimonia il suo impegno e il suo talento in continua crescita. Allo stesso modo, la vittoria di Andrea è il frutto di grande costanza e determinazione”.

“Questi successi non solo onorano i nostri atleti – ha concluso Mainetti -, ma rappresentano anche una grande soddisfazione per tutta la nostra società e per il lavoro svolto quotidianamente dal Team Santa Cruz BMT”.