CALCIO, CORTENOVA: STAGIONE IN CRESCITA, MA SENZA PLAYOFF

CORTENOVA – Ultime “sgambate” per la prima squadra del Cortenova dopo che il campionato di seconda categoria si è ufficialmente concluso con il pareggio esterno a Mandello del Lario .

Una stagione che, per tanti tratti, è assimilabile a quella dell’anno scorso, seppur con un miglioramento nei punti e nella classifica, chiusa al quinto posto contro il settimo del campionato 23-24.

La squadra valsassinese, dopo un buon inizio, è incappata in autunno in una lunga striscia di risultati negativi, con tanti punti lasciati per strada contro formazioni decisamente abbordabili. Un trend fortemente influenzato dalla lista di infortuni che ha afflitto la formazione di mister Tantardini, costretto ad adattarsi con giocatori fuori ruolo e non al 100% delle condizioni fisiche.

La musica è cambiata con il nuovo anno. Nel girone di ritorno il Cortenova ha macinato punti su punti, arrivando a due partite dalla fine a giocarsi i tanto rincorsi playoff dopo una rimonta eccezionale. Ma così come accadde l’anno scorso, il finale è stato amaro: l’immeritata sconfitta contro l’Audace Osnago ha messo la parola fine ai sogni di gloria, condannando I valsassinesi al quinto posto.

Dati alla mano, il Cortenova ha chiuso il girone L con una differenza reti in positivo (+8), frutto di 41 gol fatti e 33 subiti. Un po’ scarno il dato delle marcature, che fa dei valsassinesi l’undicesima formazione in questa speciale classifica. Quinto posto, invece, se si considerano le reti incassate. Top scorer della squadra è Gildo Ciresa, difensore goleador a segno 8 volte durante la stagione. Dietro di lui Diakhate con 6 gol, Bellati e Garagnani a quota 4. In totale, 15 giocatori diversi hanno timbrato il cartellino durante la stagione.

Ed ora, tempo di riposo e preparazione. Mister Tantardini, pronto alla terza stagione sulla panchina gialloblu, punterà senz’altro a un nuovo miglioramento, riponendo le speranze nell’ossatura della squadra che, nel girone di ritorno, ha fatto faville.

RedSpo