SMARRITI OCCHIALI DA SOLE DA VISTA SU UN SENTIERO A BAIEDO

PASTURO – Ieri, venerdì 2 maggio, è stato smarrito un paio di occhiali da sole da vista a Pasturo, sul sentiero che arriva alla Chiesetta di San Calimero da Baiedo. Non si tratta della classica carrareccia che parte da Baiedo, ma il sentiero secondario che si prende a sinistra del B&B La Rocca di Baiedo, conosciuto in rete anche come il sentiero segreto per il rifugio Riva.

Per qualsiasi informazioni utile è possibile contattare Roberta al 339 76 03 334 o scrivere alla nostra mail info@valsassinanews.com