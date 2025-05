MONDIALE TRIAL GP: A MOTEGI BRILLA RABINO. ROUND DIFFICILE PER GRATTAROLA

MOTEGI (GIAPPONE) – Il terzo round del Campionato Mondiale Trial GP 2025 si è svolto a Motegi, in Giappone, su un tracciato reso particolarmente impegnativo dalla pioggia battente, che ha trasformato il percorso in una vera e propria trappola di fango. Queste condizioni difficili hanno messo a dura prova i piloti, ma gli atleti del Beta Racing non si sono risparmiati.

Nella categoria TrialGP Women, Andrea Sofia Rabino ha confermato la sua costanza e determinazione, concludendo seconda in entrambe le giornate e mantenendo il secondo posto assoluto in classifica generale.

Weekend più impegnativo per Matteo Grattarola nella categoria TrialGP, che ha dovuto lottare in condizioni estreme. Nonostante alcuni buoni tratti, qualche errore di troppo gli è costato il podio, concludendo entrambe le giornate al quinto posto. E mantenendo il quarto posto in classifica generale. Nella stessa categoria, Hugo Dufrese ha mostrato segni di progresso, concludendo ottavo sabato e settimo domenica, consolidando la sua posizione in classifica.

Nel Trial2, Harry Hemingway ha brillato nella sua prima uscita giapponese – secondo sabato e splendida vittoria domenica – con un risultato che lo colloca in testa alla classifica. Un weekend più impegnativo per suo fratello George, anche lui nel Trial2, che ha concluso 11° sabato, ma si è ripreso bene con un solido quinto posto domenica, confermando il suo quinto posto in campionato.

Ottime prestazioni anche per Alice Minta nella categoria TrialGP Women, con un quinto e un quarto posto nei due giorni. Prossima tappa per il Campionato del Mondo TrialGP 2025 in Corsica, Francia, nel weekend del 30 maggio e 1° giugno.

RedSpo