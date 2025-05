DIGITALIZZATE LE EDIZIONI STORICHE DEL GIORNALINO “LA MUGGIASCA”

VENDROGNO – La Pro Vendrogno nel 2025 compie sessant’anni e con lei il suo notiziario “La Muggiasca“.

“Esce ogni tanto”, la scritta riportata in prima pagina del numero 1, luglio 1965.

Ma se le pubblicazioni annuali sono state davvero variabili, ciò che contraddistingue il giornalino sono la vitalità e la longevità costanti che lo hanno portato a mantenersi fino ad oggi, forse unico esempio in tutto il territorio.

Un fedele compagno di soci e amici che dal 1965 racconta una comunità.

Un ricco strumento di memoria storica locale.

“Nell’ambito dei festeggiamenti per il Sessantesimo di fondazione – ha spiegato Wilma Milani – abbiamo pensato che fosse utile e gradito rendere disponibili agli estimatori i numeri storici de la Muggiasca: le pubblicazioni in formato extra large del periodo 1965 – 1999, ormai difficilmente reperibili in copia cartacea.

Visitando il sito del MUU Museo del latte e della storia di Vendrogno (https://www.muu-vendrogno.it/), nella sezione Documenti, accanto ai materiali sulla Resistenza in Muggiasca e a quelli dedicati a Luciano Lombardi, è oggi possibile consultare i files in formato PDF delle edizioni storiche scannerizzate de La Muggiasca“.

“Un invito a conoscere meglio questo territorio, la sua storia e le attività della nostra associazione”, ha concluso Milani.