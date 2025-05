SONDAGGIO VN. GUIDA SENZA PATENTE, PER I LETTORI FENOMENO DIFFUSO

VALSASSINA – Si è appena concluso il sondaggio promosso da Valsassinanews su un recente fatto di cronaca che ha scatenato il dibattito dei lettori e degli abitanti della valle: due automobilisti di Cremeno sono stati infatti fermati alla guida senza patente.

Il quesito posto ai lettori intendeva indagare questo fenomeno: “Beccati in due senza patente: fenomeno isolato?”

Un tema caldo e controverso

L’episodio di cronaca che ha coinvolto due automobilisti di Cremeno, fermati dalla Polizia Locale dell’Altopiano mentre guidavano senza patente, ha destato scalpore e acceso il dibattito tra i lettori.

Guidare senza patente è un’infrazione grave che mette a rischio la sicurezza di tutti. Ma quanto è diffuso questo comportamento nella nostra zona? Si tratta di rari episodi o di una pratica più frequente di quanto si immagini? Sono queste le domande che ci siamo posti ed abbiamo rivolto a voi lettori.

I risultati del sondaggio

La consultazione, che ha raccolto un totale di oltre 250 voti, ha mostrato una maggioranza dei votanti fermamente convinta: il 41% sentenzia “Macché, è pieno. Specie in valle“, mentre il 27% afferma “Vanno inasprite le sanzioni“.

La maggioranza dei votanti dunque sostiene che la guida senza patente in valle è più presente di quanto si pensi e molti altri lettori sostengono che vadano inasprite le sanzioni per questi individui, che mettono in serio pericolo la sicurezza degli utenti della strada. Solo una minoranza (17%) ha affermato che “Sì, per fortuna“, il caso è stato isolato e non si corrono pericoli simili.

Conclusioni

Il sondaggio di Valsassinanews conferma che l’episodio ha sollevato un acceso dibattito sulla diffusione della guida senza patente nella zona. I risultati del sondaggio indicano che la maggioranza dei votanti percepisce questo fenomeno come più comune di quanto si immagini, con molti sostenitori di un inasprimento delle sanzioni per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Sebbene una parte minoritaria ritenga che si tratti di un caso isolato, il tema resta centrale per la comunità, evidenziando la necessità di un maggiore controllo e interventi più severi.

Di seguito il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 29 maggio e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione su un tema riguardante la vita quotidiana e lo svago in valle: locali pubblici e palestre, la Valsassina è abbastanza “attrezzata”?

BECCATI IN DUE SENZA PATENTE: FENOMENO ISOLATO? Macché, è pieno. Specie in valle (41%, 113 Voti)

Vanno inasprite le sanzioni (27%, 75 Voti)

Sì, per fortuna (17%, 48 Voti)

È sempre il solito magna magna (8%, 23 Voti)

Non ho idee precise in proposito (5%, 13 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 4 Voti) Totale votanti: 276

