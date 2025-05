IL GIRO D’ITALIA IN VALSASSINA, -5: TUTTI I DETTAGLI E GLI ORARI DELLA TAPPA

VALSASSINA – Manca poco al grande evento che coinvolgerà la Valsassina: il 29 maggio, infatti, è in programma la 18ª tappa del Giro d’Italia 2025, che attraverserà il lecchese e in particolare la valle, per la gioia dei tanti appassionati di ciclismo. I principali punti d’interesse saranno Parlasco, Primaluna e il Colle di Balisio, mentre sul Lario la carovana attraverserà le suggestive località di Colico, Dervio e Bellano. La corsa, che dovrebbe arrivare a Colico intorno alle 14:18, transiterà da Parlasco poco dopo le 14:50; a seguire, il Colle di Balisio (il cui cantiere sarà chiuso anticipatamente) intorno alle 15:15 e Ballabio, per poi scendere a Lecco tra le 15:26 e le 15:35. Da lì, i ciclisti scenderanno a Pescate e Galbiate fino alla Brianza.

