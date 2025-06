NASCE “BASKET&RELAX”, ATTIVITÀ SPORTIVA PER ADULTI

VALSASSINA – Una nuova proposta firmata ASD Sport Valsassina pensata per chi ha voglia di fare un po’ di movimento, stare in compagnia e divertirsi… senza bisogno di essere atleti. Si chiama Basket&Relax ed è un’attività aperta a tutti gli adulti, uomini e donne, che desiderano tornare a tirare qualche pallone a canestro in un clima sereno, informale e assolutamente privo di pressioni.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 10 giugno alle 19 presso il campetto delle scuole elementari di Primaluna. Non è richiesta alcuna esperienza: non serve saper giocare bene, siamo tutti un po’ arrugginiti, ma pronti a metterci in gioco con leggerezza e voglia di divertirci.

“Siamo tutti “scarponi” – raccontano gli organizzatori – nessuno giudica nessuno, l’importante è esserci e divertirsi. I palloni li portiamo noi, voi portate solo la voglia di stare insieme e giocare”.

L’iniziativa è nata da alcune chiacchiere tra genitori e appassionati durante gli allenamenti dei più piccoli, ed è stata accolta con entusiasmo dall’associazione sportiva, che ha deciso di metterla alla prova con un primo incontro a giugno. Se la partecipazione sarà buona, Basket&Relax potrebbe diventare un appuntamento fisso a partire da settembre, con cadenza settimanale.

Nel caso l’attività parta in modo continuativo, verrà richiesta l’iscrizione all’associazione (con relativo tesseramento) e un certificato medico per attività sportiva non agonistica, come previsto dalla normativa vigente. La partecipazione al primo incontro, invece, è libera e aperta, proprio per permettere a tutti di provare senza impegno.

Questa proposta si inserisce in una visione più ampia dello sport, inteso non solo come attività agonistica, ma anche e soprattutto come strumento di socialità, benessere e aggregazione per tutte le età. In un territorio come la Valsassina, dove le opportunità di incontro per gli adulti spesso scarseggiano, un’ora di basket in compagnia può diventare un’occasione preziosa per rompere la routine, tenersi in forma e riscoprire il piacere del gioco.

Per chi volesse maggiori informazioni o segnalare la propria presenza, è possibile scrivere via WhatsApp (solo messaggi) al numero 329 493 8099 oppure visitare il sito ufficiale dell’associazione www.valsassinasport.it.