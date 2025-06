DON STEFANO COMMENTA IL VANGELO DELLA DOMENICA DI PENTECOSTE

Non può essere cosi! Non può essere che vince sempre la paura: la paura di esporsi; la paura degli altri; la paura di non farsi capire; la paura di non farcela, di non essere all’altezza; la paura di soffrire; la paura di non avere le forze; la paura di dover rinunciare a ciò che più di ogni altra cosa sento mio perché mi definisce e descrive; la paura di inciampare e cadere come è successo tante volte, la paura di non aver dato ancora il peggio di me.

Non può essere che vince la divisione, il sentirsi quasi obbligato di viaggiare in solitaria. Non può essere che vincano sempre le gelosie, le invidie, i pregiudizi, le incomprensioni, i diversi, troppo diversi, punti di vista, la sensazione di parlare sempre lingue così diverse, incomprensibili, di essere persone che remano sempre in direzioni contrarie.

Non può essere che vinca il senso di solitudine, di essere stati abbandonati, di essere orfani.

Non può essere che vinca la disperazione, alimentata dal sentirsi sotto accusa dal mondo o dal proprio mondo interiore, dal proprio peccato e dalle proprie infedeltà.

Non può essere così

Perché dello Spirito del Signore è piena la terra, perché ciascuno di noi è pieno di Spirito Santo. È il respiro di Dio.

Fa ardere il cuore nell’ascolto di parole di vita, parole di verità, di consolazione.

Ci fa riconoscere la bellezza di Gesù, del suo Vangelo e ci dona il gusto di assomigliargli.

Perché è donato a tutti!!!!

Perché lo Spirito ci fa consapevoli di essere figli di Dio e fratelli di tutti.

Perché lo Spirito vince ogni paura mentre ce le fa riconoscere e ci fa dire che Gesù è il Signore!

Perché lo Spirito ci aiuta persino ad amare la nostra piccolezza, la nostra fragilità, i nostri limiti perché esaltano anche le nostre capacità, le nostre originalità. E ci fanno percepire il tesoro, la fortuna di poter essere con gli altri una cosa sola.

Don Stefano Colombo

Casa Paolo VI – Concenedo