CORTENOVA/PARLASCO – Perdita di olio dal motore di un mezzo pesante, la strada di collegamento tra Cortenova e Parlasco è paralizzata e si verificano lunghe code che bloccano la circolazione locale.

Sul posto i Vigili del Fuoco, giunti in loco per rimettere in sicurezza la carreggiata.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30

Lentamente, la lunghissima fila di auto si sta rimettendo in moto. Si va verso la riapertura della strada.

