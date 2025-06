BASKET&RELAX A PRIMALUNA, BUONA LA PRIMA

PRIMALUNA – Ha preso il via martedì 10 giugno al campetto delle scuole elementari di Primaluna il primo appuntamento dell’iniziativa Basket&Relax, promossa da ASD Sport Valsassina. Una dozzina di genitori e qualche adolescente si sono ritrovati per condividere un’ora e mezza di gioco, movimento e socialità, riscoprendo il piacere di stare insieme attorno a un pallone da basket.

L’atmosfera è stata quella giusta: rilassata, divertente, senza pressioni. Il livello tecnico variava da chi ha ripreso in mano il pallone dopo anni a chi lo fa per la prima volta, ma l’entusiasmo è stato lo stesso per tutti. La mattina successiva, in molti hanno segnalato l’improvvisa comparsa di muscoli che sembravano scomparsi da tempo e qualche ginocchio dolorante ha ricordato che certe articolazioni non sono più quelle dei vent’anni.

A sorprendere sono stati anche alcuni bei tiri al femminile, eleganti e precisi, con mani che non hanno dimenticato il feeling con il canestro. Qualcuna ha ritrovato l’antico gesto con naturalezza, come se gli anni non fossero mai passati. Una tripla qui, un arresto e tiro là, tra sguardi complici e vecchi ricordi che riaffioravano dal fondo della memoria.

Visto il buon esito del primo incontro, è già stato fissato un secondo appuntamento per martedì 17 giugno, dalle 19 alle 20.30. La sede è ancora da confermare, ma considerate le previsioni meteo incerte, con ogni probabilità ci si sposterà nella palestra di Introbio.

Intanto, lo staff sta lavorando anche all’organizzazione di attività all’aperto per bambini e ragazzi nel mese di luglio. I dettagli verranno pubblicati a breve sul sito ufficiale dell’associazione .

L’iniziativa Basket&Relax è aperta a tutti durante l’estate: adolescenti e adulti, uomini e donne, ex atleti o semplici curiosi. Da settembre si passerà a una fase più strutturata con iscrizione obbligatoria e certificato medico.