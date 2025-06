BALLETTO IN VALSASSINA, SAGGIO DI FINE ANNO PER LA SCUOLA ‘OLTRE DANZA’

LECCO – Spettacolo finale al cineteatro Palladium di Castello a Lecco della Scuola di Danza di Taceno alla presenza di un pubblico numeroso. La scuola Oltre Danza è attiva dal 2011 a Taceno ed ha oltre 150 iscritti, le insegnati sono Lara Andrea Esposito e Barbara Ripamonti diplomata in danza classica e moderna presso la scuola di ballo ISTD di Londra e Daniela Canepari diplomata Acsi D.E.E. Dance Education Exams.

I gruppi propedeutici — Propedeutico 3, Base 2, Moderno Teen, Moderno Baby e Hip Hop Grandi — si sono esibiti con entusiasmo alla rassegna Tutti in Scena, portando sul palco l’energia delle prime scoperte nella danza. I gruppi Base 2, Base 3 Classico, Advanced e Hip Hop Grandi hanno invece rappresentato la scuola alla rassegna Schegge, regalando emozione e professionalità.

Un applauso speciale è andato al gruppo Base 2, che quest’anno ha ottenuto primi premi in vari concorsi e ha conquistato importanti borse di studio, dimostrando talento, dedizione e spirito di squadra.

A dicembre, lo spettacolo di Natale è stato dedicato a Elisa, la giovane allieva affetta da neurofibromatosi di tipo 1. Insieme all’associazione Illumina di Blu Valsassina e con il sostegno di tante famiglie e spettatori, Oltre Danza ha organizzato la raccolta fondi a sostegno della sua battaglia. Un gesto che ha unito arte e solidarietà, dimostrando che la danza può anche essere cura, vicinanza e amore.

“Questa serata è stata un momento speciale: – hanno commentato gli organizzatori – un’esplosione di emozioni, passi, sorrisi e sogni. È il risultato di un anno intenso, in cui i nostri allievi hanno messo in scena la loro crescita, la loro passione e la loro forza. Questa sera vi abbiamo portato lontano, in un viaggio immaginario che inizia con un bambino e un sogno: quello di scoprire quanto il mondo sia grande, diverso e meraviglioso. Un sogno che parla di accoglienza, stupore e libertà. I nostri corsi riprenderanno a settembre”.