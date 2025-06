DA PREMANA ALL’AZZURRO: CON RINGHIO SALGONO LE QUOTAZIONI DI TENDERINI

Una carriera costruita all’ombra di Gattuso

Nato a Premana, Tenderini ha iniziato il suo percorso nel calcio tra le realtà dilettantistiche locali, per poi specializzarsi come preparatore atletico dopo gli studi in Scienze Motorie. La sua carriera ha preso slancio lavorando con le giovanili di Sondrio, Colico e Lecco, fino ad approdare tra i professionisti.

Il vero salto di qualità arriva nel 2017, quando Gattuso lo chiama a far parte del suo staff al Milan. Da allora, Tenderini non ha mai abbandonato il tecnico calabrese, seguendolo in tutte le sue esperienze: dalla Primavera rossonera alla prima squadra 2, passando per Napoli 3, Fiorentina, Valencia e, più recentemente, Marsiglia 4.

Un rapporto di fiducia e risultati

La forza di Tenderini è sempre stata la capacità di costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con Gattuso, diventando il suo “fedelissimo” in ogni avventura. Insieme hanno affrontato sfide difficili e raccolto soddisfazioni importanti, come la vittoria della Coppa Italia con il Napoli nel 20204.

Ogni volta che Gattuso ha cambiato squadra, Tenderini è stato confermato come elemento imprescindibile dello staff, segno di una professionalità riconosciuta e di un metodo di lavoro apprezzato sia dai calciatori che dagli altri membri delle società23.

Dalla Valsassina all’azzurro: la consacrazione

L’eventuale chiamata in Nazionale rappresenterebbe per Tenderini il coronamento di un percorso iniziato sui campi della provincia e proseguito nei principali palcoscenici europei. La sua esperienza internazionale, maturata tra Serie A, Liga e Ligue 1, lo rende un candidato ideale per portare nuova energia e competenze allo staff azzurro.

Come sottolineato da Valsassinanews, il legame con la sua terra d’origine resta fortissimo: ogni traguardo raggiunto da Tenderini è motivo di orgoglio per la comunità premanese, che lo segue con affetto e ammirazione 4.

Un valore aggiunto per l’Italia

Se la nomina dovesse concretizzarsi, la Nazionale italiana si assicurerebbe un professionista serio, preparato e capace di lavorare in sinergia con allenatori di grande temperamento. La lunga collaborazione con Gattuso, fatta di sfide condivise e risultati ottenuti anche in contesti difficili come Valencia e Marsiglia 4, è la miglior garanzia della sua affidabilità.

Per Dino Tenderini la maglia azzurra sarebbe una nuova, affascinante tappa di una carriera costruita con passione, competenza e spirito di squadra. E per il calcio italiano, un innesto di qualità e dedizione al servizio della Nazionale.

G. C. P.