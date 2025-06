CORSA IN MONTAGNA: FRANCESCO GIANOLA 2° IN SLOVACCHIA

PREMANA – Francesco Gianola, giovane talento della corsa in montagna, ha conquistato un prestigioso secondo posto all’International Under 18 Mountain Running Cup, disputata a Donovaly, in Slovacchia. L’atleta premanese, classe 2008 e portacolori dell’AS Premana, ha chiuso la gara di 5,6 chilometri con un dislivello positivo di 513 metri in 28’40”, alle spalle solo dello statunitense Dylan Blair, vincitore in 27’25”.

La performance di Gianola è stata determinante per il successo della squadra italiana maschile, che ha trionfato nella competizione a squadre dopo tre anni di attesa. Al suo fianco, si sono distinti anche Matteo Bagnus, quarto in 29’03”, Filippo Bertazzini quindicesimo in 30’28” e Marco Magistro diciottesimo in 30’48”.

Gianola, che nelle settimane precedenti aveva già ottenuto un argento individuale e un oro in staffetta ai Campionati Italiani Under 18, si conferma così come uno dei prospetti più promettenti del panorama europeo, miglior atleta europeo al traguardo in questa competizione.

Meno fortunata la prova femminile italiana, che ha visto le migliori azzurre, entrambe del Cortenova, Caterina Ciacci e Serena Mascheri, rispettivamente 21ª e 25ª, contribuire comunque a un dignitoso decimo posto a squadre, con la Francia che ha conquistato il successo finale.