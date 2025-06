FORZA ITALIA LECCO CELEBRA IL CONGRESSO A PASTURO

PASTURO – Sabato 21 giugno nella Piana di Pasturo, Forza Italia Lecco , all’insegna del “Ripartiamo dal territorio, costruiamo insieme”, celebra il congresso per rinnovare i responsabili del partito anche in Valsassina.

“Per un maggiore radicamento sul territorio a loro si affiancheranno operativamente anche i nomi storici degli Azzurri locali che da sempre hanno portato avanti con la loro testimonianza gli ideali liberisti, popolari e europeisti che hanno consentito di tenere alto il vessillo berlusconiano anche nelle Terre alte – dice Roberto Gagliardi, segretario Provinciale di Forza Italia a Lecco – I lavori congressuali saranno presieduti da Gianfranco Magni già sindaco di Introbio e ex vicepresidente della Comunità Montana Valsassina”.

“Come si era detto nella cena organizzata recentemente a Introbio – continua il segretario -, preparatoria del congresso di Valle, gli argomenti per discutere non mancheranno partendo dagli attualissimi temi dell’energia rinnovabile per giungere alla sempre problematica viabilità locale visto che, ad esempio, la tanto attesa bretella stradale che dovrebbe superare tutti i nuclei abitati del comune di Primaluna è ancora alla ricerca dei finanziamenti mancanti rischiando, in caso di insuccesso, di creare un’opera che sarebbe gravemente incompleta ancora prima di vederla inaugurata”.

“Esemplificando, anche dal punto di vista turistico e ambientale non mancano le criticità – puntualizza Gagliardi – Si ribadisce che il riferimento è chiaramente rivolto al Parco Regionale della Grigna Settentrionale che si sviluppa in modo significativo proprio sul territorio del comune di Pasturo ma che, a opinione comune, esiste solo sulla carta e con l’attuale gestione nonostante le grandi potenzialità non consente di incrementare politiche di sviluppo degne di questo nome. Il parco è infatti vicinissimo alla popolosa area metropolitana milanese e scelte politiche turistiche diverse e più performanti porterebbero certamente notevoli benefici agli attuali operatori del settore ma anche ai giovani che potrebbero investire sulle opportunità che un parco regionale davvero funzionante si porta in dote”.

“Interverranno come graditi ospiti autorevoli esponenti del partito a livello provinciale e regionale. Si ricorda che il congresso si svolgerà sabato 21 giugno dalle 18 in via Provinciale 26 a Pasturo presso il ‘Minigolf’ con la presenza di iscritti e militanti provenienti da diversi paesi del circondario. E per concludere in bellezza la serata, a seguire, grigliata per tutti! Il costo è 25 euro e per prenotazioni si può contattare Ettore al numero 380 5269257″, conclude Gagliardi.