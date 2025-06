UFFICIALE: IL PREMANESE DINO TENDERINI NELLO STAFF AZZURRO DI GATTUSO

LECCO – Come anticipato da ValsassinaNews Dino Tenderini, premanese, storico preparatore atletico da sempre al fianco di Gennaro “Ringhio” Gattuso, accompagna da ieri ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana subentrato al posto di Luciano Spalletti.

Tenderini ricoprirà dunque l’incarico di preparatore anche per gli Azzurri. Seguendo, come sempre, Gennaro Gattuso. Fu infatti l’ex centrocampista, nel 2017, a chiamare Tenderini a far parte del suo staff al Milan. Da allora, Tenderini non ha mai abbandonato il tecnico calabrese, seguendolo in tutte le sue esperienze: dalla Primavera rossonera alla prima squadra, passando per Napoli, Fiorentina, Valencia e, più recentemente, Marsiglia.

Il debutto ufficiale del nuovo staff azzurro avverrà il prossimo 5 settembre contro l’Estonia a Bergamo, terzo incontro nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026.

F. S.