IN ALTOPIANO ARRIVA IL NUOVO SHUTTLE GRATUITO DESTINATO AI TURISTI

Il progetto prevede un autobus con 8 corse di andata e 8 di ritorno distribuite nell’arco della giornata, che collegherà Maggio, Barzio, Cassina, Concenedo, Moggio e Cremeno. Non solo agevolerà gli spostamenti dei turisti, ma valorizzerà anche le realtà commerciali e ricreative presenti lungo il percorso, favorendo un’economia locale più dinamica. Il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per i comuni che vivono principalmente di turismo: “Offrire ai visitatori un’alternativa comoda e sostenibile per muoversi è fondamentale per ridurre traffico e impatto ambientale”.

Durante la stagione estiva si registrano decine di migliaia di presenze turistiche, un numero che rende strategico un servizio di questo tipo.

Il progetto nasce da una collaborazione tra Agenzia TPL e amministrazioni locali, con un investimento di 44.000 euro per 62 giorni di servizio. Il servizio shuttle avrà anche un impatto positivo sulle aree di parcheggio, alleggerendo la pressione su residenti e proprietari di seconde case, che potranno spostarsi senza dover utilizzare l’auto privata, migliorando così la qualità della vita nell’area.

Con la speranza che l’iniziativa possa estendersi anche alla stagione invernale, garantendo un flusso turistico costante tutto l’anno.

In aggiunta, è stato annunciato un servizio di car sharing in Valle, che faciliterà gli spostamenti da Premana alla sede dell’ASL di Sceregalli a Introbio per accesso a servizi sanitari, supportato dai volontari della Croce Rossa di Premana (vedi nostra anticipazione).

Servizio che risponde alle esigenze della comunità, offrendo un supporto fondamentale ai residenti.