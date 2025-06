SONDAGGIO. CANI ‘VIETATI’ NEI MUNICIPI: PER I LETTORI “QUESTIONE DI DECORO”

VALSASSINA – Tema caldo e, come spesso accade, capace di dividere l’opinione pubblica: questa settimana il sondaggio di Valsassinanews ha chiesto ai lettori cosa pensano del divieto di accesso ai cani negli uffici comunali. La domanda – CANI “VIETATI” NEGLI UFFICI COMUNALI: CHE NE PENSI? – ha raccolto oltre 320 voti e ha fatto emergere una netta tendenza.

A guidare le risposte, con il 51% delle preferenze (167 voti), è stata la posizione più rigorosa: “Sono d’accordo, questione di decoro”. Un dato che sottolinea come, per oltre la metà dei partecipanti, la presenza dei cani negli uffici pubblici sia vista come poco consona all’ambiente istituzionale e alle esigenze di ordine e pulizia.

Non manca però chi, pur non essendo contrario in linea di principio, invita al buon senso: il 25% dei votanti (83 preferenze) sostiene infatti che “Come in tutto, basta un po’ di attenzione”, suggerendo che regole flessibili e responsabilità da parte dei proprietari potrebbero essere la soluzione.

Meno rilevanti, ma comunque presenti, le voci di chi minimizza il problema: il 15% (48 voti) si chiede “Ma va, a chi danno fastidio?”, mentre il 4% (12 voti) liquida la questione come “il solito magna-magna”. Più marginali le preoccupazioni pratiche (“E chi pulisce, poi?” al 3%, 9 voti), l’indecisione (2%, 5 voti) e il disinteresse (1%, 4 voti).

UN DIBATTITO CHE RESTA APERTO

Il risultato del sondaggio fotografa una comunità attenta alle regole e all’immagine degli spazi pubblici, ma non priva di voci più tolleranti o critiche verso divieti percepiti come eccessivi. Un tema, quello della convivenza tra animali domestici e spazi pubblici, che continua a far discutere e che – come dimostrano i numeri – non lascia indifferenti i valsassinesi.

