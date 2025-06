LOMBARDIA LEADER NELLA SPESA IN BENI DUREVOLI. A LECCO +4%

LECCO – Con un incremento del 4,1%, sotto la media nazionale (+4,5%), la spesa in beni durevoli nel 2024 in Lombardia tocca 15 miliardi e 740 milioni, più del doppio rispetto alla seconda regione, il Lazio. A registrare questi dati è l’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione.

“Come nel resto d’Italia – spiega Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic – il maggior contributo all’aumento della spesa è venuto dai beni legati alla mobilità, in particolare dalla vendita di motocicli, caratterizzata da una crescita superiore sia alla media nazionale che a quella del Nord-Ovest (555 milioni a +14,6% nella regione, rispetto al +10,4% della macroarea e al +10,8% medio nazionale). Più favorevole rispetto alla dinamica dell’area e alla media nazionale anche l’andamento della spesa per auto usate, meno dinamico l’andamento per le auto nuove. In crescita anche gli acquisti di elettrodomestici, ma chiudono il 2024 in calo le spese per mobili, telefonia, information technology ed elettronica di consumo”.