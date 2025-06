STRADA DELLA VAL BIANDINO, INVESTITA UNA DONNA. SOCCORSA, NON È GRAVE

INTROBIO – Alle 12:30 circa di oggi, un incidente stradale ha coinvolto una persona che percorreva la strada della Val Biandino, nel territorio comunale di Introbio, in un punto non distante dalla cascata della Troggia. La persona coinvolta è una donna, di cui non sono ancora note le generalità precise.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari del Soccorso Alpino di Barzio con il supporto dell’eliambulanza Areu di Bergamo. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale ‘Alessandro Manzoni’ di Lecco per accertamenti, con arrivo intorno alle 13:30.

Le autorità stanno ancora valutando la dinamica dell’investimento pedonale e le condizioni della persona investita.

RedCro