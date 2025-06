LO ZINGARO BIKER AL MATRIMONIO DI BEZOS, POI A MILWAUKEE

PARLASCO – Il 28 giugno Venezia ospiterà Mauro Merino, alias ‘Lo zingaro biker’, con la sua Harley Davidson gotica prima della partenza per Milwaukee. Il biker di Parlasco sarà infatti presente al matrimonio di Jeff Bezos con la sua moto ‘horror’, unica nel suo genere, che ha attirato attenzione internazionale e richieste per spot e una serie TV.

La nuova Harley Davidson S-M Gothic parte finalmente per Milwaukee e sembra uscita direttamente dalla saga de ‘I pirati dei Caraibi’. “Si sa che chiunque decida di mettere le mani su di una Harley Davidson non lo fa solo per la moto in sé, ma soprattutto decide di portare avanti questa decisione in quanto si lega in modo indissolubile a un gruppo che è molto di più di un semplice manipolo di biker che amano le moto – dice Merino – Il concetto di amicizia è direttamente superato da quello di fratellanza con la casa americana, che in questo senso ne è maestra. Uno degli eventi più importanti è a Milwaukee, il festival Harley-Davidson Homecoming, ovvero quello che si terrà tra il 10 e il 13 luglio”.

Harley Davidson Spagna non è rimasta indifferente a questa modifica gotica e ha proposto all’artista di partecipare all’evento. Merino ha spiegato come la sua passione per le Harley sia pari a quella che vede negli occhi dei giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo. “La modifica di una Harley – spiega l’artista – è in piena linea con la storia del marchio e di sicuro questo modello sarà apprezzato anche a Milwaukee. Dopo la presentazione a Venezia, la mia Harley Davidson verrà poi ripulita e svuotata per affrontare il viaggio che avverrà dall’aeroporto di Milano”.

“Sto girando l’Italia anche con un messaggio molto chiaro legato alla sicurezza stradale. La moto ha fatto molto scalpore, ma del resto la stessa Harley nasce da una idea visionaria e rischiosa. Io stesso non immaginavo tanto successo, il simpatico paradosso è che l’America ci invia una moto che diventa una icona mondiale e un italiano gliela rispedisce con modifiche da loro neppure immaginate. Insomma ho creato un serbatoio che Harley Davidson non ha. E per questo ha attirato positivamente tante attenzioni, ma non solo, sono arrivate anche molte richieste di collaborazioni per spot e soprattutto una nuova serie TV a tema su Netflix”, conclude Merino.