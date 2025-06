ATS BRIANZA: ATTIVO IL PIANO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA CALDO

LECCO – ATS Brianza ha predisposto il Piano Operativo per la gestione dell’Emergenza Caldo a partire dalle indicazioni regionali, così da favorire la messa in campo di interventi finalizzati a proteggere la popolazione a maggior rischio di danni conseguenti a ondate di calore: anziani, persone affette da malattie croniche, persone che vivono da sole o in condizioni abitative inadeguate. Il Numero Verde Emergenza Caldo è 800 008 300, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16:30.

Il Piano Operativo si rivolge a tutti gli attori della rete dei servizi invitandoli, ognuno per le propria area di competenza, a intraprendere azioni preventive e mirate a favore della popolazione maggiormente esposta al rischio e risulta importante diffondere le connesse indicazioni il più possibile. Obiettivo principale del progetto è contenere le emergenze estive dovute alle elevate temperature e alle situazioni di solitudine anche temporanea e di attivare interventi di assistenza a favore di persone anziane a rischio, favorendo azioni di prevenzione e messa in rete di tutti gli attori coinvolti.