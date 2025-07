SANT’ANNA 2025: TRADIZIONE E FEDE NEL CUORE DI VIMOGNO

PRIMALUNA – Anche quest’anno Vimogno, frazione del comune di Primaluna in Valsassina, ha accolto con entusiasmo la tradizionale Festa di Sant’Anna. L’evento, profondamente radicato nella vita del borgo, ha visto una partecipazione numerosa da parte di residenti, villeggianti e visitatori provenienti da tutta la valle. Il momento più sentito è stata la Messa solenne in onore della patrona, celebrata nella storica chiesetta del paese, gremita di fedeli dal parroco e prevosto di Primaluna don William Abbruzzese. La funzione è stata accompagnata dal coro parrocchiale e ha rappresentato un momento intenso di raccoglimento spirituale e di unione comunitaria. A seguire, la processione per le vie del borgo ha coinvolto grandi e piccoli in un’atmosfera di profonda devozione.

Non sono mancati i momenti di svago e convivialità per cui sono state usate le caratteristiche corti come la Delpini e Tentori. Le serate sono state animate dal teatro con La Sacrestia di Don Crispino messa in scena dalla Nuova Filodrammatica di Primaluna, musica dal vivo, giochi per bambini e una cucina che ha proposto i sapori autentici della Valsassina: pizzoccheri, polenta, formaggi locali e dolci preparati in casa, oltre che dalla lotteria.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla memoria e alla tradizione. Durante tutta la manifestazione, presso la Corte Delpini, si è potuta ammirare l’esposizione di quadri d’autore, a cura del critico d’arte Fabio Durante; mentre alla corte Sant’Anna si è svolta la Pesca di Beneficenza.

La Festa di Sant’Anna si conferma così un appuntamento irrinunciabile per la comunità di Vimogno, capace di rinnovare ogni anno un profondo senso di appartenenza e di identità. In un contesto montano che sa unire bellezza paesaggistica e calore umano, la tradizione continua a vivere, portata avanti con dedizione da volontari e abitanti. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la certezza che anche nel 2026 Sant’Anna tornerà a unire cuore, fede e festa.