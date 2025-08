LECCO/BALLABIO – In Valsassina e sulla direttrice verso Ballabio giornata da incubo per automobilisti e pendolari: i cantieri aperti proprio in questi giorni estivi hanno paralizzato il traffico sia in Valle che lungo la salita da Lecco.

Le code si sono formate già dal mattino, aggravandosi nelle ore di punta, con ingorghi che hanno coinvolto l’intera zona.

Il pomeriggio è stato segnato da un piccolo incidente alla rotonda di…

