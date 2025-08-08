STASERA LA FINALISSIMA DEL TORNEO DEI COMUNI TRA INTROBIO ED ESINO

PRIMALUNA – Dopo settimane di emozioni, gol spettacolari e rivalità accese, il 5º torneo estivo di calcio tra i Comuni della Valsassina giunge al suo atto conclusivo. Questa sera, venerdì 8 agosto, l’oratorio di Primaluna sarà teatro delle attesissime finali, con il pubblico pronto a vivere una serata di sport e passione.

Mercoledì 6 agosto si sono disputate le semifinali, che hanno regalato ben 9 reti complessive e momenti di grande intensità. Introbio ha dominato contro Cremeno/Cassina con un convincente 3-1, mentre Esino Lario ha avuto la meglio su Premana in una sfida combattuta e decisa sul filo di lana, terminata 3-2.

Alle 21 si svolgerà quindi la finale per il 3º-4º posto, Cremeno/Cassina vs Premana: una sfida che promette spettacolo tra due squadre che hanno dimostrato carattere e qualità. Chi salirà sul podio?

Il gran finale sarà però alle 22, con il titolo conteso nella sfida Introbio vs Esino Lario: le due regine del torneo si affrontano per il titolo. Introbio, primo nel girone con 9 punti, e Esino Lario, seconda con 8, si ritrovano per l’ultimo atto di una cavalcata entusiasmante.

Dalle fasi a gironi fino alle semifinali, il torneo ha offerto un calcio vivace e coinvolgente. Introbio ed Esino Lario hanno saputo imporsi con determinazione, ma anche le outsider come Premana e Cremeno/Cassina hanno lasciato il segno, rendendo questa edizione una delle più equilibrate e spettacolari di sempre.

Appuntamento a Primaluna: i riflettori sono puntati sul campetto dell’oratorio. Il pubblico è pronto, le squadre anche. Che vinca il migliore!