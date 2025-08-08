ALLA RSA DI BARZIO IL “TEAM DEL COLORE” CHE COLORA LA CURA

C’è un angolo speciale, nella Rsa Casa Sant’Antonio, dove il lavoro di cura incontra la creatività, dove l’assistenza quotidiana si intreccia – letteralmente – con l’uncinetto, il ricamo, la pittura.

Alcune operatrici, Cristina, Monica, Silvia, spinte dal desiderio di donare bellezza e calore ad un luogo abitato da persone fragili, si sono unite in un’iniziativa spontanea e piena di cuore: l’hanno chiamata il Team del Colore.

Tutto è nato a partire dal nucleo alzheimer, è da lì che è partita una scintilla creativa: quadri con fiori all’uncinetto, quadri con numeri colorati, ricami, fiori fatti a maglia. Ogni opera è un gesto d’amore, un modo per dire “sei importante”, “qui sei a casa”.

Il reparto, così, ha iniziato lentamente a cambiare volto.

Si è riempito di dettagli colorati, di bellezza fatta a mano, di cura che non si ferma al corpo ma abbraccia anche l’anima. Perché anche un fiore di lana, o un cuore ricamato, possono dire qualcosa di profondo: possono accogliere, consolare, far sentire visti.

Quello che è nato è molto più di un semplice “abbellimento”: è un atto di resistenza dolce, una forma di speranza silenziosa.

È il modo con cui queste operatrici hanno deciso di dire che, anche nei luoghi della fatica, può nascere qualcosa di sorprendente. E che la cura, quella vera, passa anche da qui: dalla bellezza, dalla creatività, dalla gratuità.

Il Team del Colore è un esempio semplice ma toccante di come, con poco, si possa fare molto. Di come si possa cambiare l’atmosfera di un reparto, e forse anche la giornata di chi lo abita, con un filo di cotone e tanta umanità.

E allora grazie. A chi ha cucito, ricamato, immaginato, colorato. Grazie a chi ha deciso che prendersi cura significa anche rendere un luogo più bello da vivere.

E più somigliante ad una casa.

Veronica Bonicalzi

Direttrice di struttura

Rsa Casa Sant’Antonio

Barzio