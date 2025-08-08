SPETTACOLO DI BALLO E IMPEGNO SOCIALE A MOGGIO

MOGGIO – Nella sala parrocchiale di Moggio si è svolta una serata ricca di emozioni tra arte, talento e riflessione. Protagonista della prima parte dell’evento è stato un gruppo dell’A.S.C. Ballabio, che ha incantato il pubblico con le esibizioni di quattro ballerine e del giovane talento Davide Badoni, di soli 10 anni.

Il giovanissimo artista, applauditissimo, è atteso da una nuova sfida: l’ingresso come componente effettivo in una prestigiosa scuola di danza parigina. Un traguardo che testimonia l’eccellenza formativa dell’associazione ballabiese, grazie anche all’impegno degli insegnanti e al clima stimolante che vi si respira.

La seconda parte della serata ha visto l’intervento del giornalista Luciano Buschi, che ha introdotto la proiezione del film Sound of Freedom – Il canto della libertà. Il film, toccante e intenso, affronta il delicato tema del traffico di minori attraverso la storia drammatica di due fratellini rapiti. Un argomento purtroppo attualissimo, che ha colpito nel profondo gli spettatori, generando un forte coinvolgimento emotivo.

Il pubblico ha dimostrato grande apprezzamento per l’iniziativa presentata da Buschi, auspicando che eventi di questo genere – capaci di unire spettacolo, sensibilizzazione e comunità – possano tornare presto ad animare le serate di Moggio.

RedMog