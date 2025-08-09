FINALI TORNEO DI PRIMALUNA: TRIONFA INTROBIO SU ESINO, PREMANA TERZA

Premana sul podio: 4-2 contro Cremeno/Cassina

La finale per il terzo posto ha visto sfidarsi Premana e Cremeno/Cassina.

Inizio equilibrato, con azioni e contrattacchi da entrambe le parti, ma alla lunga il Premana ha preso il controllo, spingendo forte a centrocampo e sotto porta. Vittoria meritata per 4-2, con gol di Federico Gianola e… Federico Gianola (due giocatori diversi con lo stesso nome, ndr), più le reti di Emanuele Bellati e Alessio Gianola. Per Cremeno/Cassina doppietta di Riccardo Invernizzi.

Tra i protagonisti anche Andrea “Piso” Fazzini, portiere del Premana, autore di parate decisive e premiato come miglior estremo difensore del torneo.

Introbio schiacciasassi: 5-1 a Esino Lario

La finalissima è stata una partita senza storia. Introbio è entrato in campo con fame di gol fin dai primi minuti, mettendo l’Esino in difficoltà con pressing alto, conclusioni da ogni posizione e un ritmo forsennato.

Sugli spalti cori da stadio, applausi e qualche sfottò goliardico hanno accompagnato l’incontro fino al fischio finale.

Il risultato parla chiaro: 5-1 per l’Introbio, campione 2025, mentre l’Esino si accontenta di una medaglia d’argento ma con la voglia di rifarsi il prossimo anno.

Idea per il futuro: un centro sportivo a Primaluna?

Durante le premiazioni, tra sorrisi e strette di mano, qualcuno ha lanciato una proposta/provocazione al sindaco del paese ospitante:

“Visto quello che l’ASD Primaluna sta facendo – dalle 12 ore di pallavolo a gennaio alle 12 ore di calcio a inizio estate – e la grande partecipazione della gente, perché non pensare a un vero centro sportivo attrezzato, con il sostegno di parrocchia e amministrazione?”.

Proposta accolta con entusiasmo dal primo cittadino Mauro Artusi, che ha lasciato intendere che l’idea potrebbe concretizzarsi.

Il podio del Torneo Valsassinese di Calcio 2025

Classifica finale 1° posto Introbio 2° posto Esino 3° posto Premana 4° posto Cremeno/Cassina

Premi individuali Miglior portiere Andrea “Piso” Fazzini (Premana)

Finali – Risultati Finale 3° posto Premana-Cremeno/Cassina 4–2 Finale 1° posto Introbio-Esino Lario 5–1

Cala così il sipario su un’edizione ricca di gol, emozioni e passione, con appuntamento al 2026 per nuovi duelli in campo.

Fotoservizio di Christopher Anelli Manzoni

per Valsassinanews.com