CASARGO: QUATTRO EVENTI IMPERDIBILI NEL CUORE DELL’ALTA VALSASSINA

Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Casargo, la Proloco di Casargo e l’associazione Le Nostre Radici di Indovero, l’estate in Alta Valsassina si arricchisce di eventi culturali di grande valore che uniscono arte, letteratura e musica in un contesto unico. Il vero splendore delle montagne non è solo nei paesaggi mozzafiato, ma anche nel loro cuore culturale: fare cultura è il modo più autentico di valorizzare e preservare il nostro territorio.

Sono quattro gli appuntamenti da non perdere. A partire da stasera, martedì 5 agosto, quando alle 21 lo scrittore Andrea Vitali di Bellano presenta i suoi libri alla Vigna di Indovero. Un’occasione speciale per incontrare uno degli autori più amati del panorama letterario italiano, autore di numerosi bestseller. Una serata di dialogo e confronto con uno scrittore che ha saputo catturare l’immaginario di tanti lettori, portando la cultura ‘laghè’ nel cuore della narrativa contemporanea.

Giovedì 7 agosto un doppio appuntamento. “Strade Sonore” lungo via Italia e via Roma a Casargo con l’artista lecchese Aldo Lippo. Alle 18:30 l’inaugurazione della mostra delle opere del pittore locale Bortolo Luigi Pasquini, alla chiesetta sconsacrata di via Italia 48. Un’esposizione resa possibile grazie alla collaborazione dell’esperto d’arte Fabio Durante e Luigi Mainetti, che valorizza il talento e la creatività del pittore originario della frazione di Narro. Alle 21 il concerto del coro “I Vous della Val Granda”, alla chiesa di Pomaleccio.

Venerdì 8 agosto alle 21 il concerto del Coro Valsassina, grazie alla Proloco di Casargo, alla chiesa di San Bernardino a Casargo. Un’altra serata all’insegna della musica corale, che arricchisce il calendario culturale estivo e sottolinea come la montagna possa essere anche un palco di musica e cultura.