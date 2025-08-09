DOMENICA IL ‘BARZIO TRIAL SHOW’, OSPITI I CAMPIONISSIMI GRATTAROLA E BOU

BARZIO – Alpini di Barzio, Comune di Barzio e Le Contrade ospitano, domani domenica 10 agosto nell’area tensostruttura, l’atteso ritorno del Barzio Trial Show, arricchito dal Bike Trial Show.
Dalle 18, lo speciale evento sportivo si animerà con il “Memorial Cesare Landoni“, mentre i presenti potranno cenare agli stand gastronomici degli Alpini di Barzio, con birra e tanta musica. Al centro della serata saranno però due ospiti speciali: il valsassinese pluricampione italiano di trial, Matteo Grattarola (in copertina), e il pilota di trial più vincente di tutti i tempi, detentore di 37 titoli mondiali, lo spagnolo Toni Bou.