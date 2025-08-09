PRECIPITA SUL SENTIERO DEL “PEQUENO”, RECUPERATO DALL’ELICOTTERO

BARZIO – Diversi i soccorsi impegnati intorno alle 12:15 di oggi a Barzio, per recuperare un escursionista caduto sul sentiero nelle vicinanze del “Pequeno”.

Allertati i carabinieri del comando di Lecco, i vigili del fuoco di Lecco e il Soccorso Alpino, sul posto è giunto l’elisoccorso decollato dalla base di Como, in codice giallo: il recupero effettuato dall’elicottero ha avuto esito positivo e l’escursionista è ora diretto in codice giallo all’ospedale San’Anna di Como.